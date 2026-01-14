Коллеги Золотовицкого поделились воспоминаниями об актере

Актер театра и кино, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался в возрасте 64 лет. Коллеги вспоминают его как профессионала высокого уровня и заботливого человека, который всегда переживал студентов и собирал друзей.

Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов рассказал, что все проекты Золотовицкого были яркими и интересными. В свою очередь, режиссер Алексей Франдетти отметил тонкое чувство юмора и чуткость артиста.

Золотовицкий работал на сцене МХАТа более 40 лет. За это время артист сыграл множество ролей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.