В Москве простились с худруком "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым

В "Электротеатре Станиславский" прошла церемония прощания с режиссером Борисом Юханановым. Он скончался 5 августа на 68-м году жизни от сердечной недостаточности.

Проводить в последний путь художественного руководителя одного из самых технологичных театров столицы пришли его родные, друзья, коллеги и ученики. Гражданскую панихиду посетили ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие деятели искусства и культуры.

Слова соболезнования выразил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Венки передали департамент культуры Москвы, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, продюсер Александр Дулерайн, театр "Шалом".

После церемонии прощания Бориса Юхананова похоронили на Троекуровском кладбище.