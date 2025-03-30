30 марта, 07:45Туризм
Новые правила для туристов появились на индонезийском Бали
Москвичи активно планируют майские выходные и отпуск. Одни выбирают отдых на даче, а другие – за границей. Последним эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами, которые действуют в разных странах.
Например, новые ограничения появились на острове Бали. Теперь там запрещено носить вызывающую одежду, ругаться в общественных местах, а также фотографироваться на фоне святынь в неприличных позах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.