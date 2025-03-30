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30 марта, 07:45

Туризм

Новые правила для туристов появились на индонезийском Бали

Новые правила для туристов появились на индонезийском Бали

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Москвичи активно планируют майские выходные и отпуск. Одни выбирают отдых на даче, а другие – за границей. Последним эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами, которые действуют в разных странах.

Например, новые ограничения появились на острове Бали. Теперь там запрещено носить вызывающую одежду, ругаться в общественных местах, а также фотографироваться на фоне святынь в неприличных позах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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