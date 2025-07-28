Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 22:45

Туризм

Эксперты рассказали, можно ли лететь на отдых в Турцию в период пожаров

Эксперты рассказали, можно ли лететь на отдых в Турцию в период пожаров

Авиабилеты в России могут подорожать из-за введения сервисного сбора

Новости регионов: залповый ливень залил калужский Обнинск за полтора часа

Туристический поток в Москву достиг рекордных показателей в 26 млн человек

Финансовая грамотность 2025. Финансовый чек-лист путешественника

Посольства РФ выпустили рекомендации для туристов, находящихся в Камбодже и Таиланде

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июля

Туристка рассказала о задержке багажа после рейса Turkish Airlines

Российские туристы пожаловались на потерю багажа на рейсе авиакомпании Turkish Airlines

Вице-президент РСТ Горин прокомментировал обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей

Массовые лесные пожары вспыхнули в Турции и подходят к популярным курортам. Однако туризму стихия пока не помешала. Самолеты из России и других стран садятся по расписанию. Власти страны уверяют, ситуация под контролем.

Возгорание происходит возле города Мармарис. По словам экспертов, пламя находится высоко в горах и имеет точечный характер, поэтому не угрожает прибрежной курортной зоне. Такая же обстановка сложилась и в Анталье.

Если огонь все же приблизится к месту отдыха и помешает отпуску, то россияне могут рассчитывать на местные экстренные службы, в том числе медицинскую помощь. Главное при этом – иметь правильно оформленную страховку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмпожарвидеоАлексей ПименовЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика