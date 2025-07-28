Эксперты рассказали, можно ли лететь на отдых в Турцию в период пожаров

Массовые лесные пожары вспыхнули в Турции и подходят к популярным курортам. Однако туризму стихия пока не помешала. Самолеты из России и других стран садятся по расписанию. Власти страны уверяют, ситуация под контролем.

Возгорание происходит возле города Мармарис. По словам экспертов, пламя находится высоко в горах и имеет точечный характер, поэтому не угрожает прибрежной курортной зоне. Такая же обстановка сложилась и в Анталье.

Если огонь все же приблизится к месту отдыха и помешает отпуску, то россияне могут рассчитывать на местные экстренные службы, в том числе медицинскую помощь. Главное при этом – иметь правильно оформленную страховку.

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