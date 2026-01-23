Туристка рассказала о посещении Антарктиды по цене тура в Турцию

В соцсетях набирают популярность рассказы о круизе к Антарктиде по цене тура в Турцию. Одна из туристок рассказала, что заплатила 95 тысяч рублей за 17 дней отдыха на крупном круизном лайнере. В стоимость вошли проживание в каюте, безлимитное питание, рестораны и многое другое.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что найти экономичные варианты можно, если бронировать путешествие заранее. Однако длинные круизы, как правило, стоят в среднем от 200 до 300 тысяч рублей на человека.

