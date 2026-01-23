Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 08:00

Туризм

Туристка рассказала о посещении Антарктиды по цене тура в Турцию

Туристка рассказала о посещении Антарктиды по цене тура в Турцию

Вьетнамский остров Фукуок стал новым местом зимовки россиян

Застрявшие на вулкане в Антарктиде российские альпинисты успешно спустились

Российские альпинисты спустились с вулкана Сидлей в Антарктиде

Десятки россяин остались без туров из-за школы серфинга

Россияне стали чаще бронировать заграничное жилье на предстоящие праздники

Летний отдых в Сочи и Крыму подорожал на 10–15%

Маршрут "Золотое кольцо" расширят на 49 населенных пунктов

Запуск прямых авиарейсов из РФ в Малайзию планируется в 2026 году

Эксперты составили список лучших туристических направлений для отдыха с детьми

В соцсетях набирают популярность рассказы о круизе к Антарктиде по цене тура в Турцию. Одна из туристок рассказала, что заплатила 95 тысяч рублей за 17 дней отдыха на крупном круизном лайнере. В стоимость вошли проживание в каюте, безлимитное питание, рестораны и многое другое.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что найти экономичные варианты можно, если бронировать путешествие заранее. Однако длинные круизы, как правило, стоят в среднем от 200 до 300 тысяч рублей на человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика