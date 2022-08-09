Россиянам рассказали, в какие страны проще оформить шенгенскую визу

Российский Альянс турагентств назвал топ-список стран, где относительно легко можно оформить "шенген". Сделать это можно в визовых центрах Венгрии и Греции. В болгарских получается даже оформить визу для въезда в несколько европейских стран.

Однако во всех этих центрах дадут шенгенскую визу только на конец октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



