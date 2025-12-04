Форма поиска по сайту

04 декабря, 08:00

Туризм

Российское посольство в Иране рекомендовало туристам воздержаться от фотосъемки

Турпоток из Китая в Россию увеличится на 30% в 2026 году

Визовый сбор в Египет вырастет почти в 2 раза в 2026 году

Безвизовый режим для граждан КНР вступил в силу в РФ

Эксперты предупредили об опасности отдыха в экзотических странах зимой

Курорт "Роза Хутор" официально открыл зимний сезон

Россияне оказались заблокированы на Шри-Ланке из-за мощных наводнений и оползней

Китайский курорт Санья стал одним из самых популярных у российских туристов

Испания ужесточила правила транзита для россиян

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

Российское посольство в Иране обратилось с предупреждением к гражданам России, планирующим поездку в эту страну. Дипломаты настоятельно просят туристов воздержаться от фото- и видеосъемки, чтобы избежать возможных неприятностей.

В обращении подчеркивается критическая важность строгого соблюдения всех местных законов и норм. Посольство призывает российских туристов проявлять максимальную осмотрительность и осторожность в любой ситуации, чтобы их путешествие не обернулось проблемами.

Полина БрабецЕгор Бедуля

