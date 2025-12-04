Российское посольство в Иране рекомендовало туристам воздержаться от фотосъемки

Российское посольство в Иране обратилось с предупреждением к гражданам России, планирующим поездку в эту страну. Дипломаты настоятельно просят туристов воздержаться от фото- и видеосъемки, чтобы избежать возможных неприятностей.

В обращении подчеркивается критическая важность строгого соблюдения всех местных законов и норм. Посольство призывает российских туристов проявлять максимальную осмотрительность и осторожность в любой ситуации, чтобы их путешествие не обернулось проблемами.

