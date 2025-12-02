Эксперты предупредили об опасности отдыха в экзотических странах зимой

Эксперты предупредили россиян об опасности отдыха в экзотических странах зимой. По их словам, организм будет дольше акклиматизироваться, чем отдыхать.

Они отметили, что резкая смена климата и часовых поясов – сильное напряжение для организма. Часто это проявляется в виде общего недомогания.

Эксперты посоветовали выбирать страны, в которых температура воздуха будет 22–25 градусов, желательно без смены часовых поясов либо с незначительной разницей в 2–3 часа.

