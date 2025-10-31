Пропускная способность участка ТТК выросла на 20% после переразметки

Пропускная способность участка Третьего транспортного кольца выросла на 20% благодаря переразметке по проекту ЦОДД. Как сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, на участке ТТК от Рижской эстакады до съезда на Краснопрудную улицу добавилось больше полос.

Теперь на нижних участках организовано по 5 полос 4 четырех, а выехать на улицу Гаврикова можно сразу с 2 полос. Благодаря этим изменениям движение на этом участке ТТК стало значительно быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.