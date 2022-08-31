Время полета из Москвы в Сочи и Турцию сократилось на 30 минут

Сочи и Турция стали на полчаса ближе. Самолеты четырех российских авиакомпаний теперь могут использовать часть закрытого воздушного коридора на юге страны – над Волгоградом и Астраханью.

Повлияет ли сокращенный путь на цену билетов? И какие перспективы по открытию аэропортов, которые недоступны уже полгода? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.