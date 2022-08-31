Московский зоопарк сократит время работы с 1 сентября

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Время работы Московского зоопарк сократится с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Так, осенью зоопарк будет работать с 09:00 до 20:00. При этом вход на территорию будет открыт до 19:00.

"Темнеть стало немного раньше. Но впереди – весь сентябрь, время, когда уже не сильно жарко, но солнце по-прежнему греет, хочется гулять и наслаждаться природой", – говорится в сообщении.

В Московском зоопарке отметили, что раньше особо скрытным был манул Тимофей, сейчас же он выходит к посетителям каждый день. Также активность проявляют приматы и африканские животные.

Ранее сообщалось, что столичный зоопарк подготовил программу мероприятий для школьников к 1 сентября. Мероприятия будут организованы с 12:00 до 14:00. Так, в зоопарке состоятся открытые занятия студии "Арт-зебра", участники смогут принять участие в мастер-классах по живописи и лепке.

