Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 31 июля.

Проходка тоннеля началась от "Липовой роща" до станции "Строгино" Рублево-Архангельской линии метро. Ветка в будущем свяжет Москву и Красногорск. Сейчас на этапе строительства находятся сразу несколько участков линии, протяженность которой составит 27,5 километра.

Московский ночной велофестиваль пройдет в выходные. Для заезда участников в городе частично перекроют движение. Машины не пустят на Садовое кольцо. Кроме того, 1 августа нельзя будет проехать на участках Зубовской и Большой Пироговской улиц. Там перекроют по одной полосе в каждом направлении, а также будет недоступна парковка.

​Новое здание единого диспетчерского центра Московского метрополитена строят на Дмитровском шоссе. Площадь второй очереди превысила 15 тысяч квадратов. Ранее центр открылся в здании бывшего кинотеатра "Ереван" у станции метро "Селигерская". Здесь находятся различные службы, в том числе ситуационный центр.