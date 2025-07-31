Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 июля

Собянин: началась проходка тоннеля от станции "Липовая роща" до "Строгина"

Россия и Саудовская Аравия с 1 августа запустят регулярное авиасообщение

Путин поручил принять решения по завершению проектирования ВСМ

Медсправка для водителей станет электронной с 1 марта 2027 года

Новости Московского транспорта

Штрафы до 50 тыс руб установили для нелегальных такси в подмосковных аэропортах

Новости мира: в Канаде начали эвакуацию жителей одного из округов из-за лесных пожаров

"Мой район. Новости": возведение тоннеля началось на Рублево-Архангельской линии метро

Новости Москвы: новые остановочные павильоны появятся на Профсоюзной улице

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 31 июля.

Проходка тоннеля началась от "Липовой роща" до станции "Строгино" Рублево-Архангельской линии метро. Ветка в будущем свяжет Москву и Красногорск. Сейчас на этапе строительства находятся сразу несколько участков линии, протяженность которой составит 27,5 километра.

Московский ночной велофестиваль пройдет в выходные. Для заезда участников в городе частично перекроют движение. Машины не пустят на Садовое кольцо. Кроме того, 1 августа нельзя будет проехать на участках Зубовской и Большой Пироговской улиц. Там перекроют по одной полосе в каждом направлении, а также будет недоступна парковка.

​Новое здание единого диспетчерского центра Московского метрополитена строят на Дмитровском шоссе. Площадь второй очереди превысила 15 тысяч квадратов. Ранее центр открылся в здании бывшего кинотеатра "Ереван" у станции метро "Селигерская". Здесь находятся различные службы, в том числе ситуационный центр.

Читайте также
транспортметродорогигородфестиваливидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика