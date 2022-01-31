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Москва 24

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Транспорт

07:45

Оплата банковской картой заработает на всех турникетах столичного метро летом 2022 года

транспорт метро город видео Никита Пименов

Оплата банковской картой станет доступна на всех турникетах московского метро летом текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что оплата проезда по карте в столице заработала в 2016 году. Сейчас этим способом оплаты ежедневно пользуются почти 900 тысяч человек.

По словам Ликсутова, система оплаты проезда по биометрии при помощи камер может появиться на МЦД и в наземном транспорте Москвы в 2023 году. В метро она уже работает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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