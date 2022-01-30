Задержки в движении электричек возможны на Курском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Задержки в движении пригородных поездов возможны на Курском направлении Московской железной дороги в связи с остановкой поезда по техническим причинам, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.
"Сегодня в 18:32 на участке Люблино – "Москва Товарная – Курская" Курского направления МЖД совершил вынужденную остановку по техническим причинам пригородный поезд без пассажиров", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в 19:00 состав продолжил движение. Поэтому могут задерживаться пригородные поезда.
В МЖД уточнили, что в настоящее время принимаются меры по введению движения поездов в график.
Ранее следовали с задержками несколько поездов Рижского направления МЖД и МЦД-2. Неполадки в движении произошли из-за ЧП с ребенком, по предварительной информации, в результате перехода путей вместе с родителями в неположенном месте перед близко идущим поездом.
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