Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов приостановили на центральном участке МЦД-2. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

В сообщении уточняется, что составы по техническим причинам не ходят на участке Курская – Дмитровская. При этом поезда следуют до Курского и Рижского вокзалов и отправляются в обратном направлении.

"Часть поездов на радиусах следует с задержкой. МЖД принимает все меры для возобновления движения", – утверждается в сообщении Дептранса.

Из-за инцидента пассажиров попросили пользоваться пересадками на метро и МЦК. В частности, на Курском радиусе можно воспользоваться станциями Царицыно, Текстильщики и Новохохловская. В свою очередь, на Рижском есть возможность пересесть на Щукинскую, Стрешнево и Дмитровскую станции.

Ранее движение было приостановлено на участке МЦД-1 между станциями Белорусская и Савеловская. Инцидент случился из-за остановки одного из поездов.

