Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Движение поездов приостановили на центральном участке МЦД-2. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.
В сообщении уточняется, что составы по техническим причинам не ходят на участке Курская – Дмитровская. При этом поезда следуют до Курского и Рижского вокзалов и отправляются в обратном направлении.
"Часть поездов на радиусах следует с задержкой. МЖД принимает все меры для возобновления движения", – утверждается в сообщении Дептранса.
Из-за инцидента пассажиров попросили пользоваться пересадками на метро и МЦК. В частности, на Курском радиусе можно воспользоваться станциями Царицыно, Текстильщики и Новохохловская. В свою очередь, на Рижском есть возможность пересесть на Щукинскую, Стрешнево и Дмитровскую станции.
Ранее движение было приостановлено на участке МЦД-1 между станциями Белорусская и Савеловская. Инцидент случился из-за остановки одного из поездов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: