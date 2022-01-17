Столичные спасатели получили уникальную аэролодку

У московских спасателей появилась уникальная аэролодка. Она может разгоняться до 140 километров в час и работать при температуре минус 50 градусов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Судно способно преодолевать ледяные торосы, переходить с воды на снег и наоборот. Не будет преградой и болото. У аэролодки несколько преимуществ перед судами на воздушных подушках. Ее дно защищено материалом, устойчивым к перепадам температур, оно пластичное и очень крепкое.

Также на судне есть лебедка грузоподъемностью 1,5 тонны. Спасатели уже отработали работу с аэролодкой. И если будет необходимость, таких транспортных средств станет больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.