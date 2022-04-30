На Северном речном вокзале запустили трамвайчик "Москва-1"

Речной трамвайчик "Москва-1" начал перевозить пассажиров. Каждый час он отправляется от Северного речного вокзала до причала Захарково.

В прошлом году плавучим видом общественного транспорта воспользовалось 50 тысяч москвичей. Маршрут по реке существенно экономит время в пути от одной части города до другой.