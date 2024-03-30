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Новости

30 марта, 09:15

Транспорт

В выходные аэроэкспрессы отправятся в Шереметьево с остановкой на Окружной

В выходные аэроэкспрессы отправятся в Шереметьево с остановкой на Окружной

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В субботу и воскресенье аэроэкспрессы отправляются в аэропорт Шереметьево с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной и прибывают на этот же вокзал, следуя в обратном направлении.

Изменения связаны с плановыми работами на железной дороге. Они будут действовать до 21 апреля. Пассажиры также могут добираться до Шереметьево на экспресс-автобусах. Они отправляются от метро "Ховрино" каждые 10 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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