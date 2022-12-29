Правительство РФ продлило срок действия сертификатов летной годности до конца 2023 года

Самолеты зарубежных изготовителей будут использовать для гражданской авиации в России. Правительство РФ продлило сроки действия сертификатов летной годности еще на год, до 31 декабря 2023 года.

Постановление размещено на сайте правовой информации. По данным Росавиации, более 90% самолетов российских авиакомпаний успешно прошли все проверки и готовы к полетам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.