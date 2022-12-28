Росгвардия нашла в районе "Азовстали" тайник с оружием ВСУ

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Сотрудники Росгвардии обнаружили в районе "Азовстали" тайник с оружием украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что тайник находился в одном из гаражей вблизи предприятия в Мариуполе. В нем находились ружья, автомат Калашникова, портативный противотанковый ракетный комплекс NLAW, гранаты, патроны и гранатометные снаряды.

Ранее сотрудники ФСБ РФ ликвидировали украинскую диверсионную группу, которая пыталась попасть на территорию Брянской области. При злоумышленниках обнаружили приборы связи, немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и взрывные устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!