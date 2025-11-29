Сеть речных маршрутов покроет почти всю акваторию Москвы-реки к 2035 году

К 2035 году сеть речных маршрутов покроет почти всю акваторию Москвы-реки. Для этого создана "Московская верфь", которая будет производить и обслуживать электросуда. В ближайшие пять лет планируется построить около 40 новых судов.

Как сообщил генеральный директор предприятия Илья Акулов, на верфи создадут стапельное место для сборки крупногабаритных судов, включая пассажирское судно "Московское золотое кольцо" вместимостью 152 человека.

