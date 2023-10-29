Почти 80% автомобилистов признались, что стали водить аккуратнее из-за роста цен

Жители многих крупных российских городов начали экономить на автомобилях. Сообщается, что более четверти водителей стали реже посещать автомойки. Еще четверть автолюбителей покупают запчасти впрок, пока их еще можно найти по приемлемым ценам. А 22% опрошенных перестали покупать красивые аксессуары и тратиться на тюнинг.

При этом, почти 80% автомобилистов признались, что из-за боязни повредить свое авто стали аккуратнее водить и стараться не садиться за руль усталыми или не выспавшимися, чтобы сократить риск ДТП.

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