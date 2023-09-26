Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке автомобиля в РФ

В России до конца года продолжат повышаться цены на новые легковые автомобили. Об этом предупредили отечественные автодилеры. Они связывают сложившуюся ситуацию с увеличившимся утилизационным сбором и ослаблением рубля. Спрашиваем у эксперта, можно ли сегодня сэкономить на покупке авто и как это сделать.



Повышение до 30%

Новые легковые авто на российском рынке продолжают дорожать до конца 2023 года. Такой прогноз сделал вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов.





Вячеслав Жигалов вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен. Повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января.

Утилизационный сбор – это обязательный одноразовый платеж, взимаемый с покупателей, импортеров либо производителей машины. По окончании эксплуатации авто эти средства идут на его переработку. С начала августа сбор в России для ввозимых на продажу транспортных средств был повышен. В частности, за легковушки теперь нужно платить в 1,7–3,7 раза больше.

Кроме того, по словам аналитиков, подорожали и запчасти. Рост цен произошел в диапазоне от 7 до 20%. При этом, по данным "Автостата", в августе в России продали 109 731 новую легковушку. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Положительная динамика наблюдается и в более крупных масштабах. За восемь месяцев этого года новых легковых авто было продано на 41% больше, чем за тот же промежуток времени в 2022 году.



Спасет вторичный рынок?

На данный момент сэкономить при покупке нового автомобиля можно только, выбрав неполную комплектацию, либо нужно искать машину на вторичном рынке. Об этом Москве 24 рассказал директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.





Сергей Канаев руководитель Федерации автовладельцев России Раньше бюджетным вариантом можно было бы назвать отечественного производителя, но в последнее время и он поднял цены. Также вряд ли получится найти у дилеров какие-то скидки. Поэтому сэкономить можно на выборе подходящей комплектации. Даже "китайцев" и "иранцев" поставляют в нескольких вариантах, которые можно подобрать под себя.

Эксперт отметил, что для опытных водителей существует вариант найти хорошую машину на вторичном рынке. Однако для этого нужно знать, на что обращать внимание при выборе транспортного средства. Канаев посоветовал автомобили ликвидных марок, таких как Ford, Toyota или Hyundai, которые после использования еще можно будет перепродать.

У конкретных экземпляров стоит присмотреться к цельности кузова, чтобы он был небитый, и моторесурсу (одному из показателей долговечности двигателя). Однако эксперт отметил, что если сравнивать два одинаковых автомобиля, то новый, по его мнению, будет лучше.



Степан Жирнов