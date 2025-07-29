Эксперты рассказали, как при покупке отличить пострадавший от подтопления автомобиль

Главная опасность автомобиля, пострадавшего от подтопления или гидроудара, заключается в скрытых повреждениях. Сбой может возникнуть в сложной электронике, когда, например, по одной кнопке срабатывают две или несколько функций.

Данные неполадки становятся заметны не сразу, однако найти причину проблем, по словам автомехаников, практически невозможно. Эксперты посоветовали при покупке поддержанного автомобиля предложить продавцу отогнать машину в автосервис на полную диагностику.

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