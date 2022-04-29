Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроется 30 апреля

С 30 апреля закроется участок Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. На отрезке "Дубровка" – "Волжская" поезда не будут ходить до 9 мая.

Для пассажиров запустят 200 компенсационных автобусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.