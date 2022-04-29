Минтранс РФ поручил авиакомпаниям строго соблюдать расписание полетов во время майских

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министерство транспорта России призвало авиаперевозчиков во время майских праздников строго соблюдать расписание полетов и права пассажиров. Об этом заявили в ведомстве.

"Руководителям авиапредприятий и аэропортов поручено принять все необходимые меры для строгого соблюдения расписания и прав пассажиров, установленных Федеральными авиационными правилами", – говорится в заявлении.

Уточняется, что также в период майских выходных будет усилен контроль за досмотровыми мероприятиями на объектах транспорта.

Ранее сообщалось, что российским авиакомпаниям выделят не менее 110 миллиардов рублей на субсидирование внутренних маршрутов. Согласно мерам поддержки авиаотрасли, прописанным в поручениях Владимира Путина, перевозчикам компенсируют часть стоимости авиабилетов на международные рейсы, отмененные из-за геополитической обстановки, а также внутренние рейсы, не реализованные из-за закрытия аэропортов на юге России.

