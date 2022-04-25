Российским авиакомпаниям выделят не менее 110 млрд субсидиями на внутренние полеты

Российским авиакомпаниям выделят не менее 110-ти миллиардов рублей на субсидирование внутренних маршрутов. Эта и другие меры поддержки отрасли прописаны в поручениях Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.

В документе, в частности, говорится, что перевозчикам компенсируют часть стоимости авиабилетов на международные рейсы, отмененные из-за геополитической обстановки, а также внутренние рейсы, не реализованные из-за закрытия аэропортов на юге России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.