Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Круизная речная навигация стартует в Москве 25 апреля. Первый теплоход отправится с Северного речного вокзала в Тверь, сообщил замруководителя департамента транспорта Алексей Митяев.

"Таким образом, в этом году более 100 теплоходов будут связывать более 40 российских городов. В прошлом году Северный речной вокзал посетило два миллиона человек, с этих причалов отправилось более 700 тысяч пассажиров", – рассказал Митяев.

Он добавил, что уже начали поступать заявки на швартовку на Южном речном вокзале. По словам замдиректора ГУП "Мосгортранс" Максима Коновалова, на круизных судах можно будет отправиться по городам Золотого кольца: Ярославль, Кострома, Углич, Тверь, Казань, Нижний Новгород.

Митяев отметил, что в нынешнем году появятся новые маршруты прогулочного флота в центре столицы, будет обновлена система и подход к их организации. Кроме того, все маршруты будут соединены в единую сеть, на причалах появятся карты с остановками.

"Более 44 причалов пройдут модернизацию. На них установят специальные камеры, которые позволят контролировать время отхода и прихода теплоходов. Это позволит создать новый удобный сервис для пассажиров: появится прогноз прибытия, можно будет четко определить, в какое время с какого причала теплоход будет отправляться", – добавил Митяев.

Сезон речной навигации в Москве стартовал 24 апреля. Торжественное открытие состоялось на Северном речном вокзале. В рамках праздничных мероприятий там прошли тематические квесты, детские лекции по правилам поведения у воды, мастер-классы и экскурсии.

