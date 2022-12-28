Стоимость проезда в столичном транспорте изменится с 2 января

Стоимость проезда в московском транспорте изменится с 2 января 2023 года. Поездки по карте "Тройка" подорожают, но в случае болезни или отпуска абонемент можно будет заморозить. При этом у студентов появится более выгодный абонемент на весь городской транспорт.

Безлимитная карта "Тройка" на 30 или 90 дней тоже подорожала. Чтобы без ограничений ездить в любом общественном транспорте Москвы, за квартал придется заплатить на 440 рублей больше. Однако цена на год не меняется уже пять лет подряд, и по-прежнему составляет 19,5 тысячи рублей.

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