Новости Московского транспорта

Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 14:30

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Состоялся IV Международный транспортный саммит, в котором приняли участие более 140 экспертов из 43 мегаполисов. На нем был подписан меморандум о сотрудничестве между правительствами Москвы и Пекина. Также подписан меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта с администрацией Бангкока.

"Московский метрополитен занимает лидирующую позицию по обновлению подвижного состава. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы регулярно модернизируем вагоны столичного метро: в настоящий момент до завершения обновления парка подвижного состава осталось 22,5%. Уже в следующем году завершится замена поездов на Замоскворецкой линии. Планируем, что в 2030 году не останется линий без современных поездов, в том числе будет полностью обновлен подвижной состав на Люблинско-Дмитровской линии", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первый тестовый трамвай проехал по Трифоновской улице до Рижской площади. Состав "Львенок-Москва" из новой поставки успешно проехал участок без контактной сети протяженностью 4 километра.

транспортметрогородвидео

