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28 июля, 12:15

Транспорт

Новые выделенные полосы появились в нескольких округах Москвы

Новые выделенные полосы появились в нескольких округах Москвы

"Аэрофлот" из-за сбоя информационных систем отменил больше 50 рейсов

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Новые выделенные полосы появились в нескольких округах Москвы. Они охватывают 13 городских маршрутов. В рабочие дни по ним совершают более 85 тысяч поездок.

Где находятся выделенные полосы? Насколько пассажиры быстрее добираются благодаря такой разметке? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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