Новые выделенные полосы появились в нескольких округах Москвы. Они охватывают 13 городских маршрутов. В рабочие дни по ним совершают более 85 тысяч поездок.

Где находятся выделенные полосы? Насколько пассажиры быстрее добираются благодаря такой разметке? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.





