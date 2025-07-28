28 июля, 12:15Транспорт
Новые выделенные полосы появились в нескольких округах Москвы
Новые выделенные полосы появились в нескольких округах Москвы. Они охватывают 13 городских маршрутов. В рабочие дни по ним совершают более 85 тысяч поездок.
Где находятся выделенные полосы? Насколько пассажиры быстрее добираются благодаря такой разметке? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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