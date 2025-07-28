Автоэксперты предложили урегулировать использование частных СИМ

Автоэксперты предложили урегулировать использование частных средств индивидуальной мобильности (СИМ). Обсуждение возобновилось после того, как в Сети появились видео с игнорированием правил дорожного движения пользователями моноколес и электросамокатов.

Выявить нарушителей в данных ситуациях достаточно сложно, ведь их устройства, в отличие от прокатных, не оснащены номерными знаками. Однако даже в таком случае водителям СИМ грозит наказание по статье об ответственности иных участников дорожного движения.

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