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28 июля, 07:15

Транспорт

Автоэксперты предложили урегулировать использование частных СИМ

Автоэксперты предложили урегулировать использование частных СИМ

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Автоэксперты предложили урегулировать использование частных средств индивидуальной мобильности (СИМ). Обсуждение возобновилось после того, как в Сети появились видео с игнорированием правил дорожного движения пользователями моноколес и электросамокатов.

Выявить нарушителей в данных ситуациях достаточно сложно, ведь их устройства, в отличие от прокатных, не оснащены номерными знаками. Однако даже в таком случае водителям СИМ грозит наказание по статье об ответственности иных участников дорожного движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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