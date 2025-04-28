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28 апреля, 12:45

Транспорт

Москвичи могут узнать о работе медиков скорой помощи в новом тематическом поезде

Москвичи могут узнать о работе медиков скорой помощи в новом тематическом поезде

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На Арбатско-Покровской линии метро в Москве запустили тематический поезд, посвященный работникам скорой медицинской помощи. Пассажиры могут узнать о профессии медиков, познакомиться с оборудованием, которое ежедневно спасает жизни, и увидеть реальные истории сотрудников.

Как отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, тематический поезд стал данью уважения труду врачей, фельдшеров, водителей и диспетчеров. В вагонах размещены их фотографии, цитаты и рассказ о работе службы. Внешне состав оформлен в стиле машины скорой помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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