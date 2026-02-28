Пять новых автобусов выйдет на маршрут проекта "Москва – область" 28 февраля

Пять новых автобусов начнут курсировать по маршруту № 1818 проекта "Москва – область" 28 февраля. Они вмещают больше 100 пассажиров.

Водители уже протестировали транспорт и остались довольны. В частности, автобусы отличаются повышенным уровнем комфорта для всех участников движения. Их оснастили удобными площадками для колясок, просторными проходами между сиденьями и медиапанелями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

