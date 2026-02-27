Собянин: 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД модернизируют

В Москве модернизируют 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги (МЖД). Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Речь идет о ж/д платформах Маленковская, Яуза, Лосиноостровская, Лось, Бирюлево-Товарная, Чертаново, Варшавская, Нагатинская, Тульская и Дербеневская. На них появятся новые навесы, понятная навигация и улучшенное освещение.

Перечисленные объекты будут обновлены по стандартам столичного транспорта и интегрированы в единую транспортную систему города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.