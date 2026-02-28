Новые правила обучения в автошколе вступят с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые программы профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий. Для категорий "C" и "D", а также для будущих таксистов (категория "B") вводится обучение как в автошколах, так и в профильных организациях.

Для категории "B" увеличено количество часов практического вождения. Теоретическую часть можно проходить дистанционно с использованием специального ПО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

