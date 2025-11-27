Восемь маршрутов наземного транспорта изменят в Москве с 29 ноября

С 29 ноября в Москве скорректируют восемь маршрутов наземного транспорта, которые работают в 20 районах города. Изменения позволят транспорту подъезжать ближе к станциям метро и социальным объектам.

Например, остановку у станции "Мнёвники" перенесут ближе к выходам из метро, а маршрут Т19 продолжит работу под номером 389. Также изменения затронут движение у станции "Каховская", где маршрут № 67 получит № 987.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.