27 ноября, 07:30

Транспорт

Восемь маршрутов наземного транспорта изменят в Москве с 29 ноября

Восемь маршрутов наземного транспорта изменят в Москве с 29 ноября

В России предложили вернуть балльную систему для нарушителей ПДД

Владельцы действительных полисов ОСАГО начали получать штрафы за отсутствие страховки

"Новости дня": Сергей Собянин открыл верфь для строительства инновационных электросудов

Свыше 100 пересадок на метро, МЦК и автобусы доступны пассажирам МЦД

"Московский патруль": россиян предложили штрафовать через систему распознавания лиц

"Московский патруль": таксистам могут запретить парковаться во дворах дольше 20 минут

Стоимость проезда в городском транспорте изменится в Москве с 2 января

Собянин: Москва – крупнейший центр подготовки транспортных кадров в стране

Собянин объявил о начале производства инновационных электросудов в Москве

С 29 ноября в Москве скорректируют восемь маршрутов наземного транспорта, которые работают в 20 районах города. Изменения позволят транспорту подъезжать ближе к станциям метро и социальным объектам.

Например, остановку у станции "Мнёвники" перенесут ближе к выходам из метро, а маршрут Т19 продолжит работу под номером 389. Также изменения затронут движение у станции "Каховская", где маршрут № 67 получит № 987.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

