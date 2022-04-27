Телеканал Москва 24 рассказал, как взять в аренду городской велосипед

В Москве стартовал сезон велопроката. Для того чтобы взять в аренду городской велосипед, необходимо скачать приложение "Московский транспорт" или "Велобайк" и выбрать любую удобную станцию проката.

Посмотреть, сколько свободных велосипедов и стоек есть на каждой станции, можно заранее. Есть несколько тарифов, например, "Поминутный". Активация обойдется в 20 рублей. Далее – пять рублей в минуту. При этом все поездки до получаса бесплатны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.