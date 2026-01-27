27 января, 09:15Транспорт
Московские аэропорты перешли на усиленный режим работы из-за циклона
Мощный циклон, обрушившийся на столичный регион, внес коррективы в работу московских аэропортов. Все воздушные гавани перевели свои службы в усиленный режим работы из-за сложных погодных условий.
Аэропорты предупреждают об увеличении времени подготовки самолетов к вылету. Непрекращающийся снегопад требует постоянной расчистки взлетно-посадочных полос. Пассажирам, с учетом сложной ситуации на дорогах, рекомендовано выезжать в аэропорт заранее.
