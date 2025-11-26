Городские камеры показали трафик на шоссе Энтузиастов

При помощи городских камер жители Москвы могут в прямом эфире наблюдать за обстановкой в городе. На шоссе Энтузиастов движение в сторону центра и области сохраняется в рабочем режиме без серьезных нарушений.

В то же время на улице Садовой-Самотечной наблюдается замедление движения по основному ходу. Затруднения также фиксируются на Садовом кольце, съезде к Олимпийскому проспекту и в районе разворота на Цветной бульвар.

