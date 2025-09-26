Остекление надземного перехода началось на новом вокзале Серп и Молот в Москве. Стеклянный вестибюль вокзала уже построен, внутри прокладывают инженерные сети и устанавливают эскалаторы.

Новый вокзал объединит МЦД-2 и МЦД-4, станции метро "Римская" и "Площадь Ильича", а также наземный транспорт. Всего до конца 2026 года в Москве завершат строительство и реконструкцию семи транспортных хабов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.