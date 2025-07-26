Южный участок Сокольнической линии будет закрыт до 28 июля включительно

Южный участок Сокольнической линии – от "Саларьево" до "Потапово" – закрыт до 28 июля включительно. Это нужно специалистам для внедрения электродепо "Столбово" в систему подземки. Оно будет обслуживать поезда Троицкой линии.

Новое электродепо, по словам экспертов, поможет и Сокольнической линии. Красную линию обслуживает, в том числе депо "Северное". В настоящее время его реконструируют.

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