Бесплатные автобусы запустили на время закрытия участка Сокольнической линии метро

Бесплатные компенсационные автобусы начали ходить в ТиНАО в связи с временным закрытием участка Сокольнической линии от "Саларьево" до "Потапово". Кроме того, пассажирам рекомендуют пользоваться другими видами наземного транспорта и линиями метрополитена.

Пока ограничения будут действовать, строители будут проводить работы по интеграции электродепо "Столбово" в систему подземки. Обслуживать новый объект будет 2 линии метро и порядка 25−27 составов.

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