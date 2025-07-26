Движение поездов метро между "Саларьево" и "Потапово" красной линии перекрыто до 28 июля

До 28 июля перекрыто движение для поездов на участке между станциями "Саларьево" и "Потапово" Сокольнической линии метро. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами и другими линиями подземки – Троицкой и Калужско-Рижской, а также регулярными маршрутами наземного транспорта.

Ограничения вводят для интеграции нового электродепо "Столбово" в инфраструктуру метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.