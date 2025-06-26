Новые автобусные экскурсии Russbus запустили в рамках проекта "Лето в Москве"

В столице появились новые автобусные экскурсии в рамках проекта "Лето в Москве". По выходным между достопримечательностями и основными площадками курсирует Russbus. Найти актуальную афишу и выбрать интересное событие можно на сайте проекта.

Флагманская площадка "Лета в Москве" расположена на Болотной площади. Там гостей ждут занятия по сказкотерапии, где дети вместе с библиотекарями читают и обсуждают книги, а по вечерам проходят музыкальные выступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.