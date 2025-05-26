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26 мая, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Артисты Театра сатиры поздравили московское метро с 90-летием

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Открыто новое электродепо "Южное", которое будет обслуживать поезда на Замоскворецкой линии метро, сообщил Сергей Собянин. В новом депо построено 46 зданий и сооружений, установлено современное оборудование. "Южное" стало частью самого большого в России и одного из самых крупных в Европе комплексов по обслуживанию вагонов метро.

"По 24 опубликованным в апреле проектам решений о комплексном развитии территорий на более чем 145 гектарах планируется создание городских пространств с жильем, необходимой гражданам социальной инфраструктурой, объектами общественно-делового назначения. Вложения в проекты КРТ оцениваются в 826 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 43,2 миллиарда рублей. В результате реализации проектов создадут более 20,8 тысячи рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Инвесторы по льготной ставке арендовали у города более 30 объектов для открытия школ и детсадов. Образовательные объекты появятся на севере, северо-западе, юго-востоке Москвы, в Новомосковском административном округе.

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