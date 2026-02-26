В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 февраля

Наиболее плотное движение в сторону центра Москвы наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе, а также на внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля, сообщил ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

