Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Установлен плавучий причал Лужники будущего 4-го маршрута регулярного речного электротранспорта. Благодаря уникальной разработке, аналога которого нет в мире, электросуда будут заряжаться от причала на стоянке. Причал полностью работает от электричества и не вредит экологии города.

"По поручению Сергея Собянина мы восстановили движение трамваев на Трифоновской улице. Возвращение трамвая спустя 30 лет стало возможным благодаря внедрению передовых технологий. С момента запуска маршрута современные трамваи "Львенок-Москва" выполнили более 7,5 тысячи рейсов и преодолели суммарно свыше 35 тысяч километров. Мы видим, что маршрут № 5 удобен и востребован", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

По перехватывающему тарифу в 2025 году водители припарковались бесплатно около 2,2 миллиона раз, что на 10% больше, чем в 2024-м. В прошлом году обустроили 15 новых перехватывающих парковок в разных районах Москвы.