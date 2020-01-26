Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 января, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Автомобили из-за рубежа застряли в портах Японии, Южной Кореи и Владивостока

Эксперт рассказал, что могут сделать владельцы застрявших в портах машин

Трафик на дорогах достиг 8 баллов в Москве вечером 23 января

"Новости дня": Москва готовится к запуску четвертого маршрута электросудов

Причал для электросудов в "Лужниках" заработает в 2026 году

Время в пути в центральной части Москвы увеличилось до 30 минут

Причал у "Лужников" станет частью четвертого речного маршрута

Локальные ограничения движения затронут пять округов Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Установлен плавучий причал Лужники будущего 4-го маршрута регулярного речного электротранспорта. Благодаря уникальной разработке, аналога которого нет в мире, электросуда будут заряжаться от причала на стоянке. Причал полностью работает от электричества и не вредит экологии города.

"По поручению Сергея Собянина мы восстановили движение трамваев на Трифоновской улице. Возвращение трамвая спустя 30 лет стало возможным благодаря внедрению передовых технологий. С момента запуска маршрута современные трамваи "Львенок-Москва" выполнили более 7,5 тысячи рейсов и преодолели суммарно свыше 35 тысяч километров. Мы видим, что маршрут № 5 удобен и востребован", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

По перехватывающему тарифу в 2025 году водители припарковались бесплатно около 2,2 миллиона раз, что на 10% больше, чем в 2024-м. В прошлом году обустроили 15 новых перехватывающих парковок в разных районах Москвы.

