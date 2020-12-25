Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединит 5 вылетных магистралей

В ЦОДД предупредили о возможных ограничениях движения в центре Москвы

Тематический поезд к 35-летию МЧС России появится в московском метро

ЦОДД анонсировал локальные ограничения движения на дорогах Москвы

Новый выезд на Варшавское шоссе откроют для жителей юго-запада Москвы

Испытания самолета "Байкал" с российскими двигателем и винтом прошли успешно

В Москве вырос размер штрафа за безбилетный проезд в наземном транспорте

В ЦОДД рекомендовали москвичам пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Электромобили "Москвич" стали одними из самых популярных в России

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

За последние 15 лет сеть московского метро выросла в 1,7 раза, а доля современного подвижного состава – почти до 80%. Уже в этом году метро получит еще более 350 вагонов самый современной серии "Москва-2026". Планируется, что в 2030 году более 90% вагонов в столичном метро будут современного поколения.

"Число погибших в ДТП за 11 месяцев 2025 снизилось в Москве на 20% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Таких результатов удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству ЦОДД и Госавтоинспекции. Мы продолжаем следовать стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Сергей Собянин, и повышать безопасность движения в городе", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Нужный выход из метро к театрам, циркам или концертным залам легко найти по специальным стикерам. Указатели с наряженной елкой разместили на стенах и колоннах на 36 станциях метро.

Читайте также
транспортметробезопасностьгородвидео

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика