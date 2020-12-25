Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

За последние 15 лет сеть московского метро выросла в 1,7 раза, а доля современного подвижного состава – почти до 80%. Уже в этом году метро получит еще более 350 вагонов самый современной серии "Москва-2026". Планируется, что в 2030 году более 90% вагонов в столичном метро будут современного поколения.

"Число погибших в ДТП за 11 месяцев 2025 снизилось в Москве на 20% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Таких результатов удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству ЦОДД и Госавтоинспекции. Мы продолжаем следовать стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Сергей Собянин, и повышать безопасность движения в городе", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Нужный выход из метро к театрам, циркам или концертным залам легко найти по специальным стикерам. Указатели с наряженной елкой разместили на стенах и колоннах на 36 станциях метро.