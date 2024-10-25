В Москве проходит тестирование первого в стране беспилотного трамвая "Львенок-Москва", который уже проехал две тысячи километров по столичным улицам и ни разу не нарушил правила дорожного движения. Тестовые поездки проводятся как с пассажирами, так и без них. Модель оснащена системами лидаров, камер и радаров, что позволяет ей анализировать ситуацию на дорогах и прогнозировать маневры различных объектов.

Директор Центра исследований "Умного города" НИУ ВШЭ Константин Трофименко отметил, что задача тестирования заключается в обучении искусственного интеллекта реагировать на различные ситуации, включая экстренное торможение. Он также подчеркнул, что беспилотный трамвай оборудован несколькими системами контроля для обеспечения безопасности пассажиров.

Если все испытания пройдут успешно, то к 2027 году более 80% трамваев в Москве будут беспилотными, что свидетельствует о прогрессе в развитии умного транспорта в столице.

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